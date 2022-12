Zo vieren Estavana én Sylvie, Xavi Simons, Jonas Vingegaard en tennissetje Elina Svitolina en Gaël Monfils kerst

Voor veel topsporters zijn de kerstdagen een periode om even de teugels te laten vieren. Ze kruipen gezellig met de familie onder de boom of zoeken juist de zon op. De leukste berichten die ze tijdens dit lange kerstweekend met je delen zetten we hieronder op een rij.

In 2022 was geel de ‘steunkleur’ voor Jonas Vingegaard. Dus versierde de Deense Tourwinnaar van Jumbo-Visma zijn kerstboom met gele hangers en ballen stond de (licht)gele speelscooter van zijn dochter Frida quasi-nonchelant naast de denneboom.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alphonso Davies, de verdediger van Canada en Bayern München, poseerde met zijn ouders in stijl, in fraaie kersttruien.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook kersvers Oranje-international en PSV’er Xavi Simons poseerde voor de kerstboom.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lionel Messi viert dit jaar Kerstmis als wereldkampioen. Zijn vrouw Antonela Rocuzzo deelt een kiekje van het tweetal met hun drie kinderen Mateo, Thiago en Ciro. Na het kerstdiner was er voor het echtpaar ook nog tijd voor een dans op zwoele muziek. Check daarvoor de Stories van ‘Leo’ of Antonela.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luis Suárez was afgelopen week een paar dagen in Rosario, om bij zijn goede vriend en voormalig buurman Lionel Messi de wereldtitel te vieren. Inmiddels is de 35-jarige spits uit Uruguay weer in eigen land, om samen met zijn vrouw Sofi Balbi, dochter Delfina en zoons Benjamin en Lautaro kerst te vieren. De kans is groot dat de familie Suárez binnenkort naar de Braziliaanse stad Porto Alegre verhuist, want daar ligt een tweejarig contract bij Grêmio klaar.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Graziano Pellè speelde van 2016 tot 2020 voor een jaarsalaris van 16 miljoen euro voor Shandong Luneng in de Chinese Super League. Sinds hij in juni 2021 met pensioen ging na de degradatie met Parma kan de voormalig spits van AZ en Feyenoord zich een luxe leventje veroorloven in Dubai, samen met zijn vrouw Viktoria.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Olivier Giroud, de Franse spits van AC Milan, poseerde met zijn familie voor een uitgebreide kersttafel en palmbomen op de achtergrond.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook de Canadese tennisster Eugenie Bouchard, na een veelbelovende start van haar loopbaan inmiddels de nummer 327 van der wereldranglijst, brengt haar kerst door in Dubai.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rafael van der Vaart was van 2005 tot 2013 getrouwd met Sylvie Meis. Daarna had hij een relatie met Sabia Engizek, de ex-vrouw van Khalid Boulahrouz, maar dat duurde slechts twee jaar. Sinds 2016 is de voormalig speler van Ajax, Real Madrid, Tottenham Hotspur en HSV samen met handbalster Estavana Polman, die het goed kan vinden met Sylvie. Net als de afgelopen jaren gaan ze met kerst samen op de foto.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zlatan Ibrahimovic speelde zijn laatste wedstrijd op 22 mei, de kampioenswedstrijd van AC Milan bij Sassuolo. Ibrahimovic speelde toen al maandenlang met een kapotte knie, maar de 41-jarige Zweed liet zich daarna opereren en wilde zich nog één keer terugvechten van blessure. Half januari hoopt hij zijn comeback te maken. Aan de rest van zijn lichaam ligt het duidelijk niet, nu hopen dat die knie nog een beetje meewerkt.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op 31 juli van dit jaar maakte Chloe Kelly de winnende 2-1 in de verlenging van de EK-finale tussen Engeland en Duitsland op een uitverkocht Wembley. De 24-jarige aanvalster van Manchester City sluit het jaar thuis af met haar twee hondjes. De Women’s Super League wordt half januari weer hervat.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jude Bellingham kreeg lovende kritieken na zijn wedstrijden op het WK, maar de 19-jarige middenvelder steelt ook de show met zijn kersttrui. Zijn broertje Jobe (17), middenvelder van Birmingham City, kocht bij Classic Football Shirts twee kersttruien. Bellingham kreeg de Zidane-variant uit diens Juventus-periode, vader Mark (die werkt voor de West Midlands Police) kreeg een knalgele Ronaldo-trui.

Volledig scherm Jude Bellingham met zijn vader Mark © Instagram

In huize De Boer hebben ze ook een gezellige kerstavond achter de rug. Op de foto die oud-voetballer en trainer Frank de Boer op Instagram plaatst zien we een gezelschap van acht familieleden, of zijn het er toch tien? Dochter Beau en Antwerp-voetballer Calvin Stengs zijn inmiddels vijf maanden zwanger en dan maakte dochter Romy eerder deze week ook nog bekend dat zij eveneens in verwachting is.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Matthijs de Ligt kwam op het WK in Qatar slechts twee keer (90 minuten tegen Senegal en 1 minuut tegen de VS), waarna hij samen met zijn vriendin Annekee Molenaar op vakantie naar de Malediven ging. Ook nu kan hij het nog rustig aan doen, want Bayern München hervat de Bundesliga pas op vrijdag 20 januari na een winterstop van bijna tien weken.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Diego Simeone was vorige week nog bij de WK-finale in Qatar, maar de 52-jarige Argentijn is nu gewoon weer in zijn woonplaats Madrid. Afgelopen donderdag won hij zijn 600ste wedstrijd als coach van Atlético, in de Copa del Rey bij Arenteiro. Komende donderdag wordt La Liga hervat met de thuiswedstrijd bij Elche, maar eerst viert ‘Cholo’ nog even kerst met zijn vriendin Carla Pereyra (35) en hun dochters Francesca en Valentina.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky konden tijdens het kerstdiner in Barcelona gewoon Nederlands blijven praten, want ze zochten het gezelschap op van Memphis Depay. Na de uitschakeling op het EK genoten De Jong en Depay van een korte vakantie, maar deze week moesten ze de training weer hervatten.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat ze in Brazilië doen met Kerstmis? Dansen, natuurlijk! Neymar deelt een vertederende video waarop hij zijn moeder trakteert op een kerstdans. Bijgaand vertelt hij haar ook nog even hoeveel hij van haar houdt.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door NJ 🇧🇷 (@neymarjr) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Puck Moonen heeft wel heel goed naar Chris Rea geluisterd. Na een trainingskamp in Spanje zette de wielrenster gewapend met een foute kersttrui weer koers naar Nederland. Driving Home for Christmas.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De originaliteitsprijs als het gaat om kerstoutfits, gaat naar Rode Duivel Thomas Meunier en echtgenote Débora Panzokou. Zij maakten er een verkleedfeestje van en dosten zichzelf uit als kerstelfen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een andere Oranje-ganger, Andries Noppert, zat ook al helemaal klaar voor de kerstdagen. Waar hij op het WK verrassend een basisplaats kreeg van Louis van Gaal, houdt de keeper van Heerenveen thuis de bank warm.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Evgeniy Levchenko wenst iedereen een vrolijk kerstfeest. Tegelijkertijd staat hij stil bij de Oekraïeners en soldaten die momenteel in de kou aan het front zitten. ,,Deze foto is niet om je een schuldgevoel te geven.” Lees hier een interview met Levchenko over het zwaarste jaar uit zijn leven.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is nog maar de vraag hoelang Cody Gakpo nog speler van PSV is, na zich op het WK opnieuw in de kijker gespeeld te hebben. Voor nu genieten Cody en vriendin Noa nog heel even van de laatste vakantiedagen. Samen wensen ze iedereen veel “liefde, vrede en geluk” toe.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Feyenoord-verdediger David Hancko en de Tsjechische tennisster Kristyna Pliskova hebben hun in 2022 geboren zoontje Adam een stijlvolle outfit met vlinderdas aangetrokken.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rico Verhoeven is in de ring niet te verslaan, maar de veldslag thuis onder de kerstboom lijkt de wereldkampioen kickboksen voorlopig niet te kunnen winnen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Shanice van de Sanden, 93-voudig international van de Oranje Leeuwinnen, is bij de kerstman op schoot gekropen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Primoz Roglic en zoontje Lev zitten onder de boom met treintjes te spelen - en dan hebben we het niet over een sprinttrein van Jumbo-Visma. ,,De tijd die we samen hebben is het mooiste cadeau.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Finse Formule 1-coureur Valtteri Bottas gaat voor zijn kerstwens op de foto in Australië. En maakt er meteen een zoekplaatje van.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat Manchester City-spits Erling Haaland betreft, kun je niet genoeg hartjes dragen. De Noor kan het hebben, maar wat staat hem nu eigenlijk niet...

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.