Zonder disciplinair geschorste Crowley recht Willem II de rug

,,We zijn met iets bezig, op de training is er deze week wat gebeurd en daar heb ik maatregelen op genomen. Morgen is hij gewoon weer op de training", zei Van de Looi. Zonder de Engelsman pakte Willem II de eerste punten van het seizoen wat zorgde voor een glimlach op het gezicht van Van de Looi. ,,Een wedstrijd waar druk op stond. Ik heb genoten. We hadden met 0-4, 0-5 moeten rusten. Roda kreeg nergens adem, we zetten ze continu onder druk. In de tweede helft hadden we minder controle en durfden we geen risico aan de bal te nemen."

Aanvoerder Jordens Peters had geluk dat een eigen doelpunt van hem niet werd toegekend, omdat de bal over de achterlijn zou zijn geweest. ,,Dat is dan het geluk wat we vandaag hadden. Ik kan het niet zien of de bal over de lijn was. Vandaag was het zeker genieten. Ik miste de laatste wedstrijden het lef wat we op de training wel hadden in de wedstrijden. Ik voelde deze week dat we er klaar voor waren."