Zonder punten en veel toppers wankelt Wimbledon dit jaar, hoe mooi het gras ook is

Alexander Zverev zet streep door Wimbledon: ‘Mogelijk maanden aan de kant’

Alexander Zverev kan vanwege de enkelblessure die hij in de halve finale van Roland Garros opliep niet in actie komen op Wimbledon en staat mogelijk zelfs maanden aan de kant. Dat zegt zijn oudere broer Mischa dinsdag in een interview met de Duitse krant Bild.

7 juni