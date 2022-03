Zorgen bij PSG: Kylian Mbappé loopt in aanloop naar kraker tegen Real blessure op tijdens training

Vierde klasse G Elshout wint nipt van BZS met speler Muskens als trainer op de bank

Je ziet het niet vaak: een spelers op de bank als trainer. Maar nood breekt wet, dus bij SC Elshout was het toch het geval. Trianer Gilbert de Fijter was ziek en dus nam speler Stan Muskens zijn taken over. Ondanks dat het niet echt verdiend was, won zijn ploeg wel met het minimale verschil.

6 maart