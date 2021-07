Zuid-Koreaanse tv-zender duidt Oekraïne als ‘het land van de Tsjernobyl-ramp’ tijdens opening Spelen

Tijdens de openingsceremonie bracht MBC nog tal van vooroordelen en ongepaste beelden van andere landen in beeld. Voor de Haïtianen had de Zuid-Koreaanse tv-zender een boodschap in petto in verband met de rellen in het land en de moord op hun president. Atleten uit Syrië waren van ‘hun’ moment in Tokio aan het genieten terwijl MBC sprak over de oorlog die er al tien jaar woedt. ,,En de Marshall Eilanden? Ja, die waren vroeger een nucleaire site van de VS, hé”, klonk het. Italië werd dan weer afgebeeld met - jawel - een foto van een pizza naast zich, Noorwegen met een zalm.