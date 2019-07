Zverev bevestigt breuk met coach Lendl

Paulina onttroont Martina op 100 meter

20:57 Hensley Paulina heeft bij de NK atletiek in Den Haag de titel veroverd op de 100 meter. Hij won de finale in 10,35. Chris Garia finishte als tweede in 10,41. Churandy Martina werd onttroond als kampioen. De routinier eindigde als derde in 10,42.