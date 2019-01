Zverev fit voor Australian Open

De 21-jarige Zverev verzwikte donderdag zijn enkel in een trainingspartij en had daarvoor al last van zijn bovenbeen. ,,Ik maak me geen zorgen. De voet doet een beetje pijn, het voelt als een blauwe plek op het botje.'' Met tape om de enkel verwacht de Duitser probleemloos te kunnen tennissen.



Zverev geldt als belangrijke titelkandidaat. Hij won eind vorig jaar de ATP Finals in Londen.