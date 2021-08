Zverev heeft eindelijk succes in Cincinnati, Halep trekt zich terug met blessure

Samenvatting Hoofdtoer­nooi Europa League ver weg voor AZ na nederlaag bij Celtic

7:31 AZ heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen verloren. Na de nederlaag tegen RKC in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen RKC was nu Celtic te sterk in het play-offduel voor de groepsfase van de Europa League in Glasgow (2-0). AZ moet nu in elk geval drie keer scoren in de return volgende week in Alkmaar terwijl het nog doelpuntloos bleef dit seizoen.