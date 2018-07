Zverev in vijf sets onderuit tegen qualifier

Gulbis, die zich via het kwalificatietoernooi plaatste voor het hoofdtoernooi, had al twee vijfsetters in de benen voor aanvang van de partij maar liet zich hierdoor niet tegenhouden. De lange Let sloeg gedurende de partij zestien aces en was buitengewoon effectief op breakpunten - hij benutte er zes van de acht die hij afdwong. Met name de beslissende vijfde set verliep opvallend soepeltjes voor Gulbis. Hierin leverde hij slechts vier punten in op eigen service.



Gulbis is een voormalig top 10-speler die inmiddels is afgezakt naar de 138ste plaats op de wereldranglijst. Tot aan Wimbledon won hij tevens pas één wedstrijd op ATP-niveau. Zverev daarentegen, stond dit jaar al in vier finales, waarvan hij er twee won.



In de vierde ronde wacht Gulbis de winnaar van de partij tussen Nick Kyrgios en Kei Nishikori.