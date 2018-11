Zverev klopt Cilic in eerste partij ATP Finals

Cilic begon voortvarend aan het eerste duel in de Guga Kuerten-groep. Hij liep uit naar 5-2 en mocht bij 5-3 voor de set serveren. Hij leverde echter zijn servicegame in met een dubbele fout. Ook in de tweede set was een break voorsprong niet aan de wisselvallig spelende Cilic besteed.

Challenges

Cilic was erg ongelukkig met calls van de lijnrechters. Zo werd in de tiebreak van de tweede set een tweede service uit gegeven, terwijl later bleek dat de bal de lijn had geraakt. Cilic kon geen beroep doen op Hawk-Eye omdat hij al zijn challenges al had verspeeld. De nummer 7 van de wereld heeft pas één keer weten te winnen op het afsluitende toernooi. In 2016 was hij in de poulefase te sterk voor Kei Nishikori.



Zverev versloeg Cilic al voor de vijfde keer op een rij. Eerder dit seizoen werd het in Rome 7-6 (13) 7-5 voor de mondiale nummer 5. In dezelfde groep komt vanavond de nummer één van de wereld ook in actie: Novak Djokovic. De Serviër neemt het op tegen John Isner.