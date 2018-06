Zverev moet voor derde keer op rij heel diep gaan

De 21-jarige Zverev knokte zich weer terug van een achterstand van 2-1. Ook bij zijn twee vorige partijen op het Franse gravel was dit het geval. De Bosniër Damir Dzumhur en de Serviër Dusan Lajovic werden in een vijfsetter verslagen door de Duitser.



De 22-jarige Chatsjanov had in zijn vorige wedstrijd maar drie sets nodig om de hoogstgeplaatste Fransman (vijftiende) Lucas Pouille uit te schakelen. Het Russische talent, 38e van de wereld, stond voor het tweede jaar op rij in de achtste finale op Roland Garros. Vorig jaar verloor hij van de Brit Andy Murray.



Chatsjanov was vastbesloten om herhaling te voorkomen en kwam tot twee keer toe op voorsprong in sets toen Zverev andermaal zijn veerkracht toonde.