Zverev opnieuw snel klaar in New York

Alexander Zverev heeft ook in de tweede ronde van de US Open geen set afgestaan. De als vierde geplaatste Duitser liet de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas kansloos. De finalist van vorig jaar kon binnen vijf kwartier de felicitaties van de nummer 48 van de wereld in ontvangst nemen: 6-1 6-0 6-3.