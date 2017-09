Zverev, Tsonga en Dimitrov naar ABN AMRO Tournament

Do­ping­waak­hon­den: Rusland weren van Winterspelen 2018

15:15 Zeventien nationale antidopingbureaus hebben scherpe kritiek geuit richting het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De toonaangevende organisaties, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit, vinden dat het IOC te passief is in de Russische dopingkwestie. Ze vragen om uitsluiting van de volledige Russische ploeg voor de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea.