Zverev verslaat plaaggeest van Van de Zandschulp en bereikt laatste vier in Parijs

Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière de halve finale van Roland Garros gehaald. De 24-jarige Duitser rekende in drie sets af met Alejandro Davidovich Fokina: 6-4, 6-1, 6-1. De Spanjaard had in de tweede ronde na een slopende vijfsetter Botic van de Zandschulp, de enige Nederlandse man in het enkelspel, nog uit het toernooi geknikkerd.