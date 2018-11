Zverev vierde op wereldranglijst na zege op ATP Finals

Todt belooft onderzoek na horror­crash Floersch

9:11 De internationale autosportfederatie FIA gaat uitgebreid onderzoek doen naar de zware crash van het Duitse racetalent Sophia Floersch, zondag in Macau in China. De 17-jarige coureur uit München liep een breuk in haar wervelkolom op toen ze op het smalle stratencircuit op hoge snelheid uit de baan vloog en achter de vangrails tegen een gebouw tot stilstand kwam.