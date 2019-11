Zverev wint en schakelt Nadal in ATP Finals uit

Zverev schakelde daarmee tevens Rafael Nadal uit, die alleen baat had bij een overwinning van de Rus. Voor Medvedev stond in het slotduel echter niets meer op het spel.

Het is volgens Zverev geen toeval dat hij in Londen evenals vorig jaar goed speelt. “De O2 Arena is voor mij de meest speciale plek om te spelen. Hier kom ik tot mijn beste tennis. De sfeer hier is anders dan waar ook ter wereld. Heel speciaal. Ik voel me thuis hier.”