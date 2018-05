Zverev worstelt, maar komt boven

'Salah kan meespelen op het WK'

18:56 Goed nieuws voor Egypte én voetballiefhebbers. Mohamed Salah lijkt op tijd fit te zijn voor in elk geval een paar wedstrijden op het WK. Of Salah ook de eerste groepswedstrijd tegen Uruguay (15 juni) haalt, is nog de vraag. Dat meldt de Egyptische voetbalbond.