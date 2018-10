Zwaar geblesseerde Lidewij Welten: ‘Geen idee hoe lang dit gaat duren’

De 28-jarige Welten ging vorige week vrijdag na een passeeractie kermend van de pijn naar de grond. ,,Er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Ik zette een sprint in waarna ik een klein duwtje kreeg, toen voelde ik meteen een zweepslag in mijn rechterhamstring. Ik dacht what the fuck gebeurt er.” Er wordt gesproken over een herstelperiode van vier tot zes maanden. De hockeyster uit Valkenswaard durft zich daar niet te veel aan vast te houden. ,,Ik heb geen idee hoe lang het gaat duren. Er zit een scheur in de pees van de hamstring. Het is duidelijk wat er mis is, maar je weet niet hoe de pees herstelt. Er kan van alles gebeuren tijdens de revalidatie.”