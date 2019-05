Zware Champions League-loting voor PSV bij Europa League-winst Chelsea

De Europa League-finale van 29 mei is cruciaal voor de Champions League-loting van PSV in het komende seizoen. Wint Chelsea van Arsenal, dan treft PSV op 23 of 24 juli óf het Zwitserse FC Basel óf het Griekse Olympiakos Piraeus. De nummers twee van Zwitserland en Griekenland hebben een hogere Europese ranking dan PSV, dat bij winst van Chelsea niet bij de ‘geplaatste’ ploegen in de tweede voorronde hoort.

Winst Chelsea

De loting voor PSV is al op 18 juni. Wint Chelsea de Europa League-finale, dan plaatst de Britse ploeg zich automatisch voor de Champions League-groepsfase van volgend seizoen. Aangezien Chelsea dat ook al via de Premier League had gedaan, gaat het vrijgevallen ticket voor de groepsfase van de Champions League voor komend seizoen naar de nummer 3 van Frankrijk. Vrijwel zeker wordt dat Olympique Lyon, het huidige team van Memphis Depay. In dat scenario schuiven twee ploegen vanuit de tweede voorronde van de Champions League in seizoen 2019-2020 (de nummer twee van Turkije en Oostenrijk, waarschijnlijk Galatasaray of Basaksehir en LASK Linz) automatisch door naar de derde voorronde van de Champions League.

Winst Arsenal

Wint Arsenal de Europa League, dan zijn zeer waarschijnlijk Galatasaray of Basaksehir, LASK Linz en Viktoria Plzen de tegenstanders waartegen PSV kan loten. Arsenal heeft zich via de eigen nationale competitie niet geplaatst voor de Champions League-groepsfase en in dit scenario moet Olympique Lyon (als die ploeg derde wordt in Frankrijk) komend seizoen gewoon naar de derde voorronde in de Champions League. PSV komt dan in de tweede voorronde waarschijnlijk uit tegen het Turkse Basaksehir of Galatasaray, LASK Linz (Oostenrijk) of Viktoria Plzen (Tsjechië). Alleen een tamelijk curieuze wending in de competities van Turkije, Oostenrijk of Tsjechië zou nog voor een verandering kunnen zorgen. Zo ligt Besiktas in Turkije ook nog op de loer voor plek twee. Als de ploeg uit Istanbul die plek kan opeisen, gaat PSV alsnog tegen Basel, Olympiakos of Besiktas loten. Dat komt omdat Besiktas een hogere Europese ranking heeft dan PSV. Besiktas heeft in de Turkse competitie met twee duels te gaan vier punten achterstand op Galatasaray en Basaksehir, maar de laatste twee ploegen ontmoeten elkaar dit weekend bij ‘Gala’. Besiktas wacht de zware uitwedstrijd bij Trabzonspor.

Samenvattend zit het nu dus als volgt in elkaar voor PSV:



Mogelijke tegenstanders PSV bij loting (18 juni) voor tweede Champions League-voorronde op 23 of 24 juli:



Bij Europa League-winst Chelsea: FC Basel of Olympiakos Piraeus.