Zware loting voor Djokovic op ATP Cup: met Servië tegen Duitsland

Rafael Nadal treft met Spanje Griekenland en gastland Australië. Bij de Grieken is Stefanos Tsitsipas van de partij en de Australische ploeg wordt aangevoerd door Alex de Minaur.



Twaalf landen zijn verdeeld over vier groepen. De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. Alle wedstrijden worden in Melbourne gespeeld. Het was de bedoeling het landentoernooi in meerdere steden te spelen, maar om reisbewegingen te beperken werd daar van afgezien. Vorig jaar won Servië in de finale in Sydney met 2-1 van Spanje.