Zware opdracht Haase in Miami

Beide spelers kwamen elkaar op de ATP Tour in het hoofdschema nog nooit tegen op de baan. In de kwalificatie voor het Parijs Open in 2016 troffen ze elkaar wel een keer. Haase (31) zegevierde destijds in twee sets (7-5 6-2) over de vier jaar jongere Basilasjvili.



Haase haalde gisteren voor de eerste keer de derde ronde in Miami dankzij een overwinning op de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris: 3-6 6-3 6-4.