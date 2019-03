Zwitserse kraker in Indian Wells, Nadal snel klaar

De Zwitser jaagt op zijn zesde titel op het toptoernooi in Californië, net als Novak Djokovic die ook vijf keer de beste was in Indian Wells. Federer treft in de derde ronde zijn landgenoot Stan Wawrinka. Hij had bijna 3,5 uur nodig om de Hongaar Marton Fucsovics te verslaan: 6-4 6-7 (5) 7-5.



De twee Zwitsers troffen elkaar in 2017 in de finale, toen met Federer als winnaar. Vorig jaar moest Federer in de eindstrijd buigen voor Juan Martin Del Potro.



Drievoudig winnaar Rafael Nadal was snel klaar met Jared Donaldson. De Spanjaard, nummer twee van de wereld, versloeg de met een wildcard toegelaten Amerikaan met twee keer 6-1.