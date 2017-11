71.500 bezoekers voor Margriet Winter Fair, evenement komt volgend jaar terug naar Den Bosch

Met meer dan zeventigduizend bezoekers kwamen er meer dames (en enkele mannen) naar de Brabanthallen dan vorig jaar naar de Jaarbeurs in Utrecht, zo vertelt Admiraal. Meestal kwamen er tussen tien- en twaalfduizend bezoekers per dag, waarbij het in het weekend iets drukker was dan doordeweeks. Een recordaantal bezoekers is het overigens niet, maar volgens de woordvoerder is er nog 'zeker ruimte' voor groei in Den Bosch. En dus keert het winterevenement volgend jaar november weer terug voor een volle week in het 'nieuwe thuis'. ,,We zijn hartelijk en gastvrij ontvangen in Den Bosch. We hopen dat de basis is gelegd voor een langjarige samenwerking", vertelt Admiraal over de zeventiende editie van het evenement.