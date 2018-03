Al om 21 uur voetjes van de vloer? Trend van vroeger uitgaan komt met De Microclub ook naar Den Bosch

De Microclub is opgericht om mensen een plek te bieden waar in het weekend al op tijd gedanst kan worden. De avond voor 25-plussers bij Koudijs Kafé duurt van 20 uur tot middernacht. Mensen met een kaartje moeten voor tien uur binnen zijn, waarmee er al rond een uurtje of negen wordt gedanst. In New York en Londen is microclubben inmiddels een begrip, in Nederland begint het op te komen.