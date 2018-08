Alcoholverbod in stationsgebied: 6 boetes, 23 waarschuwingen en 'indruk van minder overlast'

Wintereve­ne­ment Den Bosch weer op losse schroeven, Stichting Winterland woedend over 'onbehoor­lij­ke bestuur'

2 augustus Do 2 aug. Hoogzomer of niet: de strijd rond het winterfeest op de Parade gaat door. De gemeente Den Bosch trekt de hele aanbestedingsprocedure in. Of er überhaupt een winterfeest komt, is de vraag. Tot woede van de Stichting Winterland. ,,Als er een plan B ligt, dan stappen we naar de rechter."