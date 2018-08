Als je toch niet luistert, vraag dan ook niks

Voor het Engelermeer is dat de bestuursraad Engelen Bokhoven. Zij hebben afgelopen jaren gesproken met de gemeente over hoe het verder moet met de plas. Daaruit kwam in 2016 een - sorry voor het woord - 'ontwikkelkader'. Dat stuk bevat nul keer het woord evenement. Wel staan er zinnen als 'de rust binnen het natuurgebied is voorwaarde voor het behoud van kwetsbare soorten'. Waar ruimte is voor levendigheid, mag dat enkel met 'respect voor de nabijheid van rust'. De bijhorende plaatjes van 'levendigheid' zijn geen geluidsboxen, maar zeilers, roeibootjes, een rennend hondje en een winters Koek-en-zopie-kraampje. Niet perse mijn idee van levendigheid, maar alla.



Vooropgesteld: Ik heb helemaal niks tegen Losjes. Het is een mooi feestje met een duidelijke doelgroep die - inderdaad - te vaak vergeten wordt in de stad. Maar als je een traject start over wat je wilt met het Engelermeer, daarover burgers laat meepraten en dat als gemeenteraad vaststelt, dan heb je je daar aan te houden. Want als je toch niet luisteren wil, vraag dan ook niks.