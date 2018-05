B en W vraagt 62,7 miljoen voor 'vernieuwbouw' theater Den Bosch: 'Tijd om discussie te sluiten'

Volgens wethouder Huib van Olden komt dat bedrag overeen met de 50 miljoen die de raad in 2013 vaststelde, als rekening wordt gehouden met indexatie tot 2023. In dat jaar moet nieuwe theater worden opgeleverd. Bij de kosten zit ook de asbestsanering en voorbereidingskosten.

Met het plan, dat in maart werd gepresenteerd, krijgt Den Bosch een grote zaal met 900 tot 1.000 zitplaatsen. Daarnaast komt er een tweede zaal met plek voor 450 tot 500 zitplaatsen. De tribune kan echter uitschuiven, waarmee ruimte ontstaat voor ongeveer 1000 staanplaatsen. Daarnaast komt er ook een horecavoorziening. De huidige filmzaal wordt omgebouwd tot commerciële ruimte. De bouw moet plaatsvinden op dezelfde kelders als waar nu het huidige Theater op de Parade op staat. De gemeente wil veel van het huidige pand hergebruiken, zoals de hef-installatie voor de toneeltoren, de belangrijkste funderingen, de zware betonwand middenin het theater en de betonschijven die de huidige grote zaal dragen.

Minder risico's

Wethouder Huib van Olden, ook in het komende college verantwoordelijk voor het nieuwe theater, stelt dat als de gemeenteraad instemt met het voorstel, er duidelijkheid en vertrouwen is naar de bouwers toe dat het budget er is. Van Olden vreest geen nieuwe kostenoverschrijdingen. ,,Met behoud van de kelders lopen we heel wat minder risico's. Daarnaast is er een post onvoorzien van vijf miljoen euro en er is rekening gehouden met stijgende bouwkosten. Er zijn twee second opinions uitgevoerd, waaruit blijkt dat dit realistisch is. Ik hoop dus dat we hiermee eindelijk de discussie kunnen beëindigen."

Als de gemeenteraad op 3 juli instemt, kan B en W de aanbesteding starten. Daarbij wordt gekozen voor een bouwteamvariant, waarbij architecten en aannemers en adviseurs mee kunnen praten over het definitieve ontwerp. De keuze voor zo'n ontwerpteam moet in december zijn afgerond. In het eerste kwartaal van 2019 weet de gemeente dan definitief hoeveel partijen een nieuw theater willen bouwen, zo is de verwachting. Het huidige theater kan dan begin 2020 worden gesloopt, waarna in 2023 het nieuwe theater wordt opgeleverd.

Onduidelijk hoe pand eruit komt te zien