Benefietconcert om 'Radio Brugwachter' vier jaar in de lucht te houden

In totaal wil het radiostation in het brugwachtershuisje vijfduizend euro ophalen. De teller staat tot nu toe op bijna 3500 euro, met nog een week te gaan. Daarom is er na en tijdens de uitzending van aanstaande woensdag een ​live benefietconcert van sing-a-song writer David Savage (country, blues, folkmusic). Hij doet daar onder meer zijn speciale liedje 'We drank the same water'. Daarna zal hij met de pet rond gaan voor het initiatief.