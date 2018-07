Blauwalg? Voorlopig wordt er nog gewoon gezwommen bij de Zuiderplas in Den Bosch

Volledig scherm Waarschuwingsbord bij de Zuiderplas © Bart Gotink/BD

Door Bart Gotink en Paul Roovers

Het is niet voor het eerst dat Jolanda van Lokven dit jaar een duik neemt in de Zuiderplas. Bij mooi weer komt ze er een aantal keer per maand, ook nu er gewaarschuwd wordt voor blauwalg in het water. ,,Een paar jaar geleden is het hele strand afgezet vanwege de blauwalg. Op dat moment ga ik het water dus niet meer in. Maar tot die tijd denk ik dat het risico wel meevalt. Ik heb in elk geval nergens last van."

Woensdag duidelijkheid

Echt grote waarschuwingsborden staan er ook niet langs het strandje. Op twee informatiepanelen - die er altijd al staan - is een gele strook bevestigd. 'Kans op huidirritatie en maag-/darmklachten' staat daarop te lezen. Of er daadwerkelijk blauwalg is, is ook voor Charles Zaunbrecher, exploitant van de Beach Bar ook nog een vraag. ,,Ze zijn afgelopen week komen meten omdat er vermoedens zijn. Woensdag krijgen we duidelijkheid."

Of een waterplas blauwalg krijgt, is dan ook bijna niet te voorspellen, zegt een woordvoerster van waterschap Aa en Maas. Dat hangt van veel factoren af. ,,De algen die voor de besmetting zorgen, moeten in ieder geval voldoende te eten hebben. En die voedingsmiddelen kunnen er in vele varianten zijn: aas van vissers, honden die behoefte doen in het water, brood dat aan eenden wordt gevoerd. Belangrijke factor is ook de natuurlijke omgeving. Als er veel bomen langs een plas staan, valt er veel blad in het water wat voeding is voor algen. Maar veel riet langs het water is juist een voordeel, omdat riet zelf voedingsstoffen opneemt."

Waar kan je zwemmen?



Zwemmen in de Zuiderplas wordt dus afgeraden. Dat is ook het geval voor de zwemwateren Meerse Plas en Engelenmeer West. Voor Engelenmeer Oost gelden geen waarschuwingen. Dat geldt ook voor de Oosterplas, de centrale plas in de Groote Wielen, het Dierenbos in Vinkel en de IJzeren Man. Ook het zwemwater voor Strandbad Well en de Zandmeren zijn in orde.



Op de site zwemwater.nl - een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen - is een landelijk overzicht te vinden van welk zwemwater wel en niet voldoet.

Volledig scherm De Zuiderplas © Bart Gotink/BD Zodra er een vermoeden van besmetting is wordt het water bemonsterd. Als er blauwalg in zit, wordt de gemeente op de hoogte gesteld. Die is ook verantwoordelijk is voor waarschuwingsborden. Niet iedereen wordt ziek van de bacterie, maar jonge kinderen, mensen met verminderde weerstand en dieren lopen grotere risico's. Tot nu toe valt het aan de Zuiderplas - ondanks het warme weer - wel mee dit jaar, zo ziet Zaunbrecher. ,,We hebben nog niemand met klachten gezien. En het water ziet er goed uit. In voorgaande jaren hebben we wel eens bezoekers gezien met jeuk en bultjes."



Komende tijd kan daar alsnog verandering in komen. Experts verwachten dat het wel eens tot een 'explosie' aan blauwalg kan komen komende weken. Het warme weer houdt voorlopig namelijk aan. Maar net als Lokven gaan nog vele andere het water in. 'Nee, ik heb geen bordje gezien', zegt een moeder van een gezinnetje. Met haar twee kinderen is de Bossche vrouw een dagje aan de plas. Ook zij ziet wel graag grotere waarschuwingen. ,,Als het echt gevaarlijk is, dan moet je er ook niet langs kunnen lopen zonder op te merken."