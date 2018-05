Blikseminslag treft de Sint-Jan, klok staat stil sinds half vijf

Ma 28 mei. De knal was zo hard, dat enkele auto-alarmen rondom de Parade afgingen. Maar de schade lijkt beperkt. De bliksem is zondagmiddag in de Sint-Jan geslagen, waarna de wijzers van de torenklok er prompt mee ophielden.

Door Bart Gotink

Na de warme zomerzondag, waarop de Parade ook nog het toneel was van de Vestingloop, sloeg om half vijf 's middags de bliksem in. Dat is althans het sterke vermoeden van Joan van den Hurk, bouwkundig beheerder van de kathedraal. Want half vijf is het tijdstip waarop de wijzers tot stilstand kwamen.

En dus zijn diverse installateurs momenteel bezig met het inventariseren van de schade in de toren. En vooralsnog ziet dat er goed uit, zo stelt Van den Hurk. ,,We kunnen wel concluderen dat de Sint-Jan een adequate bliksemafleider heeft."

Bouwkundig is er in elk geval geen schade, zo geeft hij. Zelfs de haan op het dak heeft geen brandschade, zo hebben medewerkers al geconstateerd. ,,Het lijkt zich dus te beperken tot schade aan de installatie van de klok."

Zoals bekend zoekt bliksem regelmatig het hoogste punt op, en dat is in de binnenstad de top de toren van de Sint-Jan. Bij een inslag wordt de spanning van het hoogste deel via leidingen naar beneden gebracht en 'de grond in gejaagd', zoals Van den Hurk het omschrijft. Dat zorgt ervoor dat het gebouw niet geladen blijft. Want dat kan wel 'hitte en brand' veroorzaken. In 2016 werden er nog grote delen van de koperen bliksemafleider van de Sint-Jan gestolen, met al het gevaar dat dat dus met zich meebrengt.