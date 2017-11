Bossche senioren zijn te zien op stations in heel Nederland

Ma 27 nov. Als echte fotomodellen hangen ze sinds deze week op alle grote treinstations in Nederland: de oudere dames van Ut Meijerke. En dat was best een uitdaging. ,,Sommige dames zijn toch al over de 90."

Door Bart Gotink

Voor ouderen zijn uitstapjes een hele onderneming. Dat weet Jetty Lobregt als geen ander. Lobregt is vrijwilligster en coördinator van Ut Meijerke, een ontmoetingsruimte voor ouderen gelegen in de Walstedeflat, tegenover zorgcentrum Nieuwenhage. Ze organiseert meerdere uitjes per jaar, maar vanwege de doelgroep altijd binnen Den Bosch. En dus zei ze niet direct ja toen de NS bij haar aanklopte op mee te doen aan een nieuwe actie voor het Nationaal Ouderfonds. ,,Het gaat toch om dames tussen de 75 en 95 jaar. En dan is de fotostudio in Waalwijk toch best ver", zo vertelt zij.

Maar in overleg met de ouderen en het goede doel in het achterhoofd werd toch besloten: we gaan ervoor. De NS had de ouderen benaderd om op de foto te gaan voor een actie van de Kiosk. Van elke verkochte stroopwafel gaat komende weken twintig cent naar het Nationaal Ouderenfonds. Zij organiseren daarvan weer activiteiten voor senioren in heel Nederland om eenzaamheid te bestrijden.

En dus hangen nu onder meer Bosschenaren Bep van der Veen (86) en Susan Ekstrijn (81) op alle treinstations in Nederland. Ekstrijn vindt in elk geval dat ze er goed op staat. Zo ook Van der Veen, die nog regelmatig met de trein op pad gaat. ,,De fotosessie was een vooral heel gezellig middagje uit, maar ik was wel erg nerveus voor de shoot en voor het onbekende", zo geeft ze direct toe. ,,Maar ik sta er helemaal niet verkeerd op."