Bouw van het 'tweelingbroertje' van Ricoh mogelijk volgend jaar van start

Met handhaver Frans door het centrum van Den Bosch: 'Het is nooit gelijk 'pats­boem' boete!'

13 juni Di 13 jun. Ze schrijven parkeerboetes uit, maar bemoeien zich ook met nachtelijke overlast in het centrum óf die illegale oeteldonkkikkers aan een winkel. Het werk van de handhavers is heel wat meer dan bonnen uitschrijven, wil Frans van Hemert maar zeggen. Al ziet niet iedereen dat. Een ochtend handhaven in de binnenstad.