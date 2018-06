Café ontruimd na klein brandje op Markt Den Bosch, 200 bezoekers P79 op straat

Het incident gebeurde rond twee uur vannacht. Eigenaar Ruud Bruins van het nachtcafé vertelt dat hij wat spullen had ingehuurd voor meer beleving in de zaak. ,,Het gaat om spullen die veilig zijn en bijvoorbeeld ook grote festivals worden gebruikt. Toch rook een medewerker op een gegeven moment een brandlucht en was er een klein vuurtje te zien. Daarop zijn twee brandblussers leeggespoten en was het probleem in principe opgelost. Waar precies de oorzaak ligt, weten we nog niet."



Voor de zekerheid werd de kelder waar P79 zich bevindt toch in zijn geheel ontruimd. ,,We zijn een nachtzaak, dus het was nog niet helemaal vol. Ik schat zo'n tweehonderd man", vertelt Bruins. ,,Het is heel vervelend voor de bezoekers, maar de evacuatie verliep heel rustig en adequaat. Ik ben wat dat betreft echt trots op mijn medewerkers en de beveiligers die goed gehandeld hebben."



Er lijkt niet veel schade te zijn in het café, zo vertelt Bruins ook. ,,We gaan aanstaande donderdag gewoon weer open." De bezoekers kwamen wel zonder jas op straat te staan. ,,We hebben nog tot vier uur aan de deur gestaan voor mensen die hun jas nog wilden komen ophalen. Zondag ben ik ook aanwezig, voor de nog achtergebleven jassen."