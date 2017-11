Chaos rond winterevenement Den Bosch: ijsbaan op Parade mag (nog) niet gelost worden

Straatbeeld: Onherkenbare Korenbeurs uit de steigers

22 november Wo 22 nov. Ooit was het het enige 'moderne' pand in een rij historische gebouwen, maar nu is Orthenstraat 209 niet meer als zodanig te herkennen. De Korenbeurs is uit de steigers, en daarmee is ook te zien hoe onherkenbaar het pand veranderd is.