De gedumpte stationsklok is terug in Den Bosch

Pas als duidelijk wordt dat het vier bij vier meter grote ding een plek gaat krijgen in Veghel, willen Bossche politieke partijen het plots terug. Mosterd na de maaltijd: eens gegeven, blijft gegeven. Mooi opgeknapt en gerestaureerd hangt en loopt het uurwerk nu in Veghel. Geen Bosschenaar lijkt de klok echter vergeten.

'Eindelijk terug', en 'dit is waar de klok thuishoort', zo krijgt Loek De Graauw nu overal te horen. En ja, mensen zien echt wel dat aan zijn café een replica hangt, zelfgemaakt van hout. Maar wel helemaal op schaal - vier bij vier meter -, waarmee de klok een groot deel van de ruimte op de gevel van café De Smidse in de Torenstraat in beslag neemt.

De klok staat op 11 over 11. Want eigenlijk is hij gemaakt voor de musical Oeteldonk 'Dè Spoort Nie', en sierde hij de voorkant van het theater. De vrouw van De Graauw werkte zeker 25 avonden aan de klok. ,,Allemaal op basis van foto's van het origineel. Toen het klaar was waren we zo trots en kwamen er zoveel reacties, dat ik het zonde vond hem binnen te laten staan. Met carnaval heb ik hem dus maar aan het café gehangen", aldus Loek. Eigenlijk moest de klok al weer naar beneden, maar vanwege de gladheid laat hij het uurwerk nog even hangen. Tot halfvasten, heeft hij bedacht.