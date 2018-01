De Gruyter Fabriek krijgt een aanlegsteiger, voor Kring Vrienden én voor bezoekers

Door Bart Gotink

De Kring Vrienden geeft momenteel al geregeld rondleidingen in het pand van de voormalige levensmiddelengigant De Gruyter aan de Veemarktkade. Momenteel komen de mensen die de rondleiding volgen nog gewoon met de bijvoorbeeld de auto naar het fabriekspand. ,,Straks is het de bedoeling dat er vanuit het centrum een boot vertrekt richting De Gruyter Fabriek", zo vertelt Michiel van der Velden van de BIM. Er wordt dan aangelegd tussen het Volthuisje en het Gasthuisje. ,,Daar ligt dan een houten steiger met twee aanmeerplaatsen en een zitje", zo vertelt hij. Het Volthuisje op de kade kan dan gebruikt worden als startplek.

Watertaxi

Maar ook ondernemers in de fabriek, bezoekers en - in de toekomst - een watertaxi mogen gebruik gaan maken van de steiger. ,,Maar het is geen vaste ligplek. De bedoeling is dat het meer hop on, hop off is", zo benadrukt de projectmanager wel. Afhankelijk van onder meer de waterstand is het de bedoeling dat de steiger nog voor de zomer klaar is. De gemeente en de BIM leveren allebei een bijdrage aan de bouw. Wat de aanleg kost, wil Van der Velden echter niet kwijt.

De bouw van de Gruyterfabriek startte in 1934, maar het pand was pas klaar in 1956. Nadat het lange tijd had leeggestaan werd het in 2010 gerestaureerd en kwam het in eigendom van de BIM. Het grote pand is nu in gebruik door creatieve ondernemers en kunstenaars: in totaal zitten er zo'n 185 bedrijven.

Zeven euro