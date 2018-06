De koffie loopt in de kleinste koffiezaak van Den Bosch, ruimte voor cappuccino's is er niet

Het project hangt van vrijwilligers en giften bij elkaar. En toch is het eerder nutteloos geworden pandje nu stevig verbouwd, wordt er lekkere koffie geschonken, zijn er ruimte openingstijden en is iedereen welkom. Dammers komt er zelf bij het uitlaten van zijn hond in elk geval een paar keer per dag langs. De Camping wil er vooral voor de buurt zijn en draait daarom op vrijwilligers. Zij worden momenteel geschoold door de barista's van Coffeelab, een koffiezaak aan het Stationsplein. Jeroen Veldkamp van Coffeelab wilde graag zijn kennis delen toen hij van het initiatief hoorde, vooral vanwege het sociale karakter voor de wijk. En dus leidt hij samen met zijn compagnons nu de vrijwilligers op. Maar ruimte voor veel opsmuk is er niet. ,,Er zijn hier geen cappuccino's of latte machiato's", aldus Veldkamp. ,,Er is geen ruimte voor, maar dat past ook minder bij zo'n buurtproject, waar bewoners met zijn elkaar koffie drinken. We hebben een mooie, rode filterkoffie gekozen. De bonen worden hier wel vers in de zaak gemalen met een handmalertje, net als je oma van 80 vroeger deed. Daarmee komt de koffiegeur ook al lekker vrij. De optimale koffie voor dit doel."

Nog wel wat klusjes

In totaal werken er 30 vrijwilligers ( 'Campingbazen') in de zaak, waarmee het tentje van maandag tot en met zaterdag open kan van 10 tot 18. Dat duurt in elk geval tot oktober, waarna gekeken wordt hoe groot de belangstelling is. Er kan ter plekke koffie gedronken worden, maar ook binnen. De koffie is goedkoop (1,50 euro, met eigen mok 1 euro) en eventuele winst wordt vooral gestopt in het onderhoud van het huisje.



Architect Anna van der Wedden, die in haar vrije tijd tekende voor het plan in het huisje voor haar deur, is in elk geval zeer tevreden. ,,Het is nagenoeg zoals ik het getekend heb." Tussen de bedrijven door wordt er nog gewerkt aan de belettering, de vloer en luifels, zo vertelt zij. Maar de koffie, die loopt.