De Pepernotenwinkel is terug in Den Bosch, met 13 nieuwe smaken

Ditmaal zitten de pepernotenbakkers in een pand aan het Burgemeester Loeffplein. Daar worden in totaal 50 smaken pepernoten verkocht, zo kondigt Van Delft aan. Dit jaar zijn er 13 nieuwe smaken verkrijgbaar in het pandje, waaronder Peanut Butter Crunch, Raspberry Cheese Cake, Toffee Crunch, Gin Tonic, Hazelnoot en Crème Brûlée, stelt een woordvoerder.



Van Delft opent inmiddels jaarlijks een pepernotenwinkel in de stad. Zo zaten ze eerder op de Markt, in de Kerkstraat en in de Orthenstraat. Dit jaar opent Van Delft meer dan 35 winkels in Nederland.