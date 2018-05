De prijzenkast van Den Bosch raakt vol, maar valt er ook wat te juichen?

Studance komt met zomers buitenfes­ti­val in Den Bosch, met 'een paar leuke namen'

11 mei Vr 11 mei. De droom was er al, het plan lag er al even en deze zomer gaat het dan ook echt gebeuren. Studance - bekend van studentenfeesten in Den Bosch - gaat in juni een buitenfestival organiseren, met 'een paar leuke namen'.