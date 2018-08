De stad van... Bert Henkelman: 'Vissen is een grote hobby van me'

Bert Henkelman is samen met zijn vrouw ruim 22 jaar eigenaar van café de Paternoster op de Markt. ,,Mijn vrouw werkt er al vanaf dat ze jong is. Ik vanaf de jaren '90. Het was een bedrijf van haar ouders. In 1996 namen we het over."

Tijdens de Bossche kermis organiseert Henkelman verschillende evenementen. Er treden allerlei artiesten op, waarvan Henkelman er zelf ook een is. ,,Samen met twee anderen vormen we de kermiszangers. We treden op donderdagmiddag op."

Ook had Henkelman gisteren een LHBTI-vriendelijk feest. ,,Samen met Ivo van Harmelen organiseer ik al zo'n zeven jaar Pretty in Pink. Het is een feest met een roze tintje, maar iedereen is welkom. Er is voor ieder wat wils."