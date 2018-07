Dancefeest als Losjes bij Engelermeer is misschien 'niet ideaal', maar 'de mogelijkheid tot zo'n proef bestaat wel degelijk'

Column Laten we Charlie alsje­blieft geen 'storend element' noemen

28 juli Za 28 jul. Voor de ingang van de Sint-Jan zit een paar dagen per week een Roemeense. Of het nou vriest of 36.1 graden is, ze verkoopt daar al jaren de daklozenkrant. Dat heet hier de Zelfkrant. Als de gedachte achter deze titel is dat mensen weer op eigen benen komen te staan, dan lukt dat in deze situatie niet zo heel goed.