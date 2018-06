Doe iets aan de langzame, pijnlijke dood van het Loeffplein!

En weer valt er een gat op het Burgemeester Loeffplein. Het laatste slachtoffer is Men at Work. Niet alleen had deze keten een filiaal in de straat tussen Loeffplein en Markt, ook het plein zelf had nog een outletzaak. Op een doorstart wordt gebroed, maar dat de tijdelijke outlet daarbij weer open gaat, lijkt mij heel sterk.



Ja, dat Loeffplein. Eerder was de kantoorkolos daar al trotse winnaar van het verkiezinkje tot lelijkste gebouw van de stad. In die plint viel ook het vorige slachtoffer: het faillissement van Kijkshop sloeg een krater in zo ongeveer het grootste winkelpand aan het plein. Daarnaast zit de ANWB-winkel. Ook daar werd vorig jaar nog fors bezuinigd, maar dat ging vooralsnog niet met winkelsluitingen gepaard. En nu dus die outlet van Men at Work. Een outlet is misschien ook niet echt reclame, het is in elk geval beter dan leegstand.