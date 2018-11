Door de lange rijen bij Oerwoud krijgt de stad een tweede, vegan-zaak: Plant

Tijd voor een tweede zaak dus, die ergens medio 2019 open gaat. Een zaak voor mensen met een ‘plant based lifestyle’. Versluis: ,,Iedereen kan hier straks plantaardig shoppen, eten en drinken, maar ook meedoen met yoga en meditatie tussen de planten. Plant wil zo vooral een inspiratiebron zijn voor iedereen.”



Er is al een pand, maar Versluis wil nog even geheim houden waar. ,,Het is in elk geval in het centrum en wordt een stuk groter dan Oerwoud. Bij het pand zit een grote tuin. Daar wil ik graag een biologische voedselbos starten, waarvan we de producten in de winkel en keuken kunnen verwerken.” Op het veganistische menu staan onder andere croissants met botanische jams, groene baguettes, salades en taartjes als ontbijt of lunch. Ook het hele assortiment dat in de winkel verkocht wordt, is straks ‘plant based’. Versluis wil ook samenwerken met andere, groene initiatieven en scholen.