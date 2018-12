Dreigt een drama voor Hudson's Bay? ‘Ze gaan echt niet zomaar weg uit Den Bosch’

Verbod op verkoop van bont op Markt Den Bosch lijkt ‘juridisch niet houdbaar’

19 december Wo 19 dec. Het verbieden van bont op de warenmarkt is waarschijnlijk ‘juridisch niet houdbaar’, zo stelt B en W in antwoord op vragen van de Bossche Groenen. Dat komt ‘omdat er geen Nederlands of Europees import- en handelsverbod voor bontsoorten is ingesteld'.