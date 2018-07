Drie ton voor twee uurtjes Vuelta? Doe dan maar dat WK Handboogschieten

Karel de Rooij (81) overleden: altijd op zoek naar feiten en cijfers over Oeteldonk en het amateur­voet­bal

13 juli Vr 13 jul. Hij ontdekte waar Oeteldonk zijn naam aan dankt, duikelde zo ongeveer elk feitje op over het Kwèkfestijn én hield jarenlang alle cijfers bij van het amateurvoetbal. Daarvan deed Karel de Rooij vervolgens verslag voor het Brabants Dagblad, de radio of hij schreef er een heel boek over. Donderdagmiddag overleed De Rooij op 81-jarige leeftijd.