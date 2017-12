Een 'statement': Glazen bellen op de wand van nieuwbouw Perron 073

En dus zat er bij nieuwbouwproject Perron 073, pal naast het Bossche station, niets anders op dan een compleet gesloten, lange, extreem dikke wand neer te zetten. Kan daar niet wat leuks mee, vroeg onder meer bouwer Heijmans zich af. 'Iets rigoureus, een statement', opperde ontwikkelaar Hannah Bakker. Dat was wel noodgedwongen: ook de welstandscommissie zag niets in een saaie, dode wand. "Het is toch een soort entree van de stad, als je met de trein komt", aldus Bakker.



En dus staan er sinds kort dertig grote, glazen bellen op de wand van het in oktober opgeleverde complex met achtendertig appartementen. Alsof ze zijn gevormd na het uitblazen en omhoogglijden langs de gevel. De glazen bellen zijn het werk van de Eindhovense designer Kiki van Eijk. Voor haar staan de bellen voor ontmoetingen, bijvoorbeeld op het perron of in de trein. Ze hangen op plekken waar de lijnen in de lichte bakstenen samenkomen.