Eindelijk: Jaar na verwoestende brand kan vernieuwd feestcafé Lalalaa weer open

Wo 1 aug. Iets waar vijftien jaar aan gewerkt was, ging in vijftien minuten in rook op. Maar na de brand van ruim een jaar geleden kan Feestcafé Lalalaa in de Ridderstraat, met een ietwat gewijzigde formule, weer open. Eindelijk.

Volledig scherm Marcel van Zwam in de uitgebrande zaak, een dag na de brand © copyright Marc Bolsius

Door Bart Gotink

Ja, de dag van dé brand, dat weten Emiel Linssen en Marcel van Zwam nog wel als die van gisteren. Linssen weet nog goed hoe hij een telefoontje kreeg dat het wel leek of er brand was in zijn café Lalalaa. Hoe hij vervolgens via zijn telefoons door de beveiligingscamera's wilde kijken, maar geen signaal kreeg. En hoe hij toen dacht, het zal toch niet?



Het is al met al ruim een jaar geleden, 13 juli 2017. De brand in de smalle Ridderstraat was geen grote uitslaande, mede door het snelle ingrijpen van de brandweer. Maar vooral de grote hitte die ontstond nadat een houten koof in het plafond vlam had gevat, zorgde ervoor dat de populaire jongerenkroeg van binnen als verloren kon worden beschouwd.

Gelukkig kunnen we open

Volledig scherm Schade na de brand in Feestcafé Lalalaa © Lalalaa En toch hoopte de licht ongeduldige Van Zwam de deuren in november al te (her)openen. Dat wordt donderdag 2 augustus. ,,We hebben een hoop gedoe gehad met de pandeigenaar en de verzekeraar", zo vertelt hij. ,,Er loopt nog een bodemprocedure. Er waren plannen om hier een winkel te vestigen, maar ik heb gewoon een huurcontract. Maar gelukkig kunnen we eindelijk weer open."



Want alles is nieuw binnen. Nou, niet helemaal alles, aldus Linssen. ,,Dit bord met Heineke (zonder N) heeft de brand overleefd en hebben we weer opgehangen. En ook de kroonluchter boven de ingang hebben we schoongespoten en weer opnieuw opgehangen."

Rook is verdwenen

Maar verder is er wel een heleboel veranderd in het café, dat zich richt op jongeren van 17 jaar. ,,Het rookhok is bijvoorbeeld verdwenen", zo vertelt Van Zwam. ,,Dat mag binnenkort waarschijnlijk toch niet meer. Daarvoor in de plaats hebben we weer een keuken die we gaan gebruiken voor kleine gerechten. Het gaat om gerechten die kleiner zijn dan een voorgerecht, en de prijs is daar ook naar. De gerechtjes kunnen dienen als borrelhapje, maar bij een aantal gerechtjes kan het ook gewoon een diner zijn." En dus komen er ook zestig zitplaatsen binnen voor lunch en diner.

Maar het belangrijkste blijft het café, dat ook voor de brand goed liep, aldus Van Zwam. Ze hebben overwogen om iets helemaal nieuws te bedenken, maar uiteindelijk blijft de formule ongeveer hetzelfde. Wel is er wat meer ruimte op de dansvloer gekomen. De nieuwe bar zit er ook al in, inclusief een splinternieuw marmeren blad erop. ,,Echt een eyecatcher in de zaak", vindt Linssen. Daarnaast zijn er nu vier punten voor speciaalbier.