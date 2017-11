En hop: Den Bosch heeft zijn eigen sinkholletje

Merks zag het gebeuren. Een paar seconden nadat een vuilniswagen over de stenen reed, verdwenen de vierkante stenen een paar meter onder de grond, zo vertelt Merks. ,,Alles bij elkaar toch een gat van drie bij vier meter", zo schat Merks in. Dat is misschien geen sinkhole van Amerikaans omvang (weg huis of vijfbaansweg weg), maar er in stappen is toch ook geen pretje.



Inmiddels zijn gemeentearcheologen aanwezig, die het gat eerst wat groter maken om te kijken of er nog meer gevaar dreigt, en tevens om de oorzaak te achterhalen van de instorting. Om het weer te dichten zal er vier tot vijf kubieke meter zand in moeten.



Vermoedens over hoe dit kan gebeuren, zijn er wel al. Vermoedelijk is er zand in oude kelders gelopen, zo vertelt Merks. Het gat bevindt zich naast het voormalige C&A-pand, waar nu hard gewerkt wordt aan een nieuwe horecagelegenheid: Het Warenhuis. ,,Er liggen oude kelders onder, en die sluiten allemaal niet zo goed af. Vermoedelijk is daar het zand in gelopen.



Wie wil kijken moet snel zijn: vermoedelijk is het gat donderdagmiddag weer dicht.