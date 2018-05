Folders blijven nog even: vooralsnog geen Ja/Ja-sticker in Den Bosch

Het idee achter een ja/ja-sticker is dat een bewoner geen reclamedrukwerk in de brievenbus krijgt, tenzij men sticker op de bus plakt. Momenteel is het juist andersom: iedereen krijgt reclame in de bus, tenzij er een ja/nee- of nee/nee-sticker op de bus zit. Door dit om te draaien, wordt er veel minder papier verspreid, is de gedachte. Dat is weer beter voor het milieu. Elk huishouden dat ongeadresseerd drukwerk weigert, bespaart op papier 34 kilo afval per jaar.



In Amsterdam is dat nieuwe beleid op 1 januari ingegaan, wat leidde tot felle protesten en een rechtszaak met de folderbranche. Tilburg heeft aangegeven per 1 januari 2019 ook over te willen stappen op de nieuwe sticker.