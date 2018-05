'Geen geld voor bijzondere architectuur' bij nieuw Theater aan de Parade

UPDATE Bliksemin­slag treft de Sint-Jan, urenlang was het half vijf

29 mei Ma 28 mei. De knal was zo hard, dat enkele auto-alarmen rondom de Parade afgingen. Maar de schade lijkt beperkt. De bliksem is zondagmiddag in de Sint-Jan geslagen, waarna de wijzers van de torenklok er prompt mee ophielden.